52 ميدالية لسورية في الدورة العربية للألعاب بالجزائر

حصدت منتخباتنا الوطنية 52 ميدالية ملونة ضمن مشاركتها في الدورة العربية للألعاب الرياضية في الجزائر ، التي أسدل الستار عنها السبت الفائت.

وبلغ عدد ميداليات سورية في هذه النسخة ما مجموعه 52 ميدالية توزعت على 14 ميدالية ذهبية و15 فضية و23 برونزية.

وتوج منتخب سورية الأولمبي بالميدالية الفضية في الدورة العربية للألعاب الرياضية في الجزائر، بعد خسارته أمام المنتخب السعودي بركلات الترجيح 5-4.

كما أحرز لاعب منتخب سورية لرفع الأثقال "معن أسعد" الميدالية الذهبية ضمن منافسات رفعة النتر في الدورة العربية بالجزائر، وجاءت ذهبية "أسعد" بعد أن رفع في مسابقة النتر 225 كغ، علماً أنه حقق ذهبية الخطف أيضاً بعد أن رفع 175 كغ من المحاولة الأولى.

وتوج لاعب منتخب سورية للشطرنج "بشير عيتي" بالميدالية الفضية بمسابقة الشطرنج الخاطف في الدورة العربية للألعاب الرياضية، كما توّج اللاعب "مالك قونيه" بالميدالية البرونزية ضمن منافسات الشطرنج السريع، وأحرز منتخبنا للشطرنج خلال الدورة ذاتها ميدالية فضية بمنافسات الفرق لفئة الرجال، وميدالية برونزية للفرق بفئة السيدات.

وحقق منتخب سورية للدراجات الميدالية الفضية ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية العربية، وذلك في سباق الفرق للفردي العام، عبر اللاعبة "ميران الفارس".

وأحرز الملاكم "أحمد غصون" الميدالية الذهبية في منافسات وزن 75 كغ والميدالية الذهبية بمنافسات وزن 92 كغ، في دورة الألعاب العربية الرياضية، وفي السياق ذاته نال الملاكم "حسين المصري" فضية وزن 51 كغ، بينما نال "ورد علي" برونزية وزن 48 كغ.

وعلى صعيد المصارعة حققت سورية الذهب عبر اللاعب "ينال برازي" بوزن 86 كغ، ونال "فداء الدين الأسطة" فضية وزن 92 كغ، و"علاء أبو شريف" برونزية وزن 79 كغ، أما المصارعة الحرة حقق اللاعب "عمر صارم" الميدالية الذهبية بوزن 125 كغ، بينما حقق البرونزيتين "عمار طحان" في المصارعة الرومانية بوزن 67 كغ، و"إبراهيم طباع" بالمصارعة الحرة بوزن 57 كغ.

واستطاع منتخب سورية لكرة الطاولة أن يحرز الميدالية البرونزية بمسابقة الفرق للسيدات، فتغلب على منتخب البحرين بنتيجة 3-1 وعلى العراق 3-1 وعلى الأردن 3-صفر، بينما خسر أمام منتخبي الجزائر بصعوبة 3-2 وتونس3-1.

وحقق منتخب سورية للجمباز 5 ميداليات فضية و4 برونزيات، في ختام منافساته في الدورة العربية للألعاب الرياضية في الجزائر، كما أحرز منتخب سورية للريشة الطائرة للسيدات ميداليتين برونزيتين بمنافسات الفردي والزوجي بدورة الألعاب الرياضية العربية.

وتألق السباح "عمر عباس" من جديد ليحصد فضية سباق 100 م حرة، كما أحرز السباح "أسامة طرابلسي" برونزية سباق 400 م متنوع.

منتخباتنا الوطنية أثبتت تألقها في هذه الدورة الرياضية العربية التي أقيمت بالجزائر، بعد حصدها الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في كافة الألعاب الرياضية.