الأمارات وقطر على قائمة أغنى 10 دول في العالم
نشرت مجلة جلوبال فاينانس قائمة لأغنى الدول في العالم للعام 2023 وكان بينهما دولتان عربيتان ، واعتمد المجلة في قائمتها على إحصائيات أجرتها مؤخرًا.
وجاءت الدول مرتبة من الرقم 10 إلى الرقم 1 كالآتي : المرتبة العاشرة – سان مارينو ويبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية في سان مارينو 78.926 دولار”
المرتبة التاسعة – الولايات المتحدة الأمريكية : يبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية “80.035 دولار”
المرتبة الثامنة – النرويج و يبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 77.808 دولار
المرتبة السابعة – سويسرا : ويبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 87.963 دولاراً.
في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السادسة بمتوسط الفرد من القوة الشرائية 88.221 دولاراً ،
وفي المرتبة الخامسة – منطقة ماكاو الإدارية إذ يبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 89.558 دولار
احتلت قطر المرتبة الرابعة إذ بلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 124.834 دولار ،
في المرتبة الثالثة – سنغافورة ويبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 133.895 دولار.
وأما المرتبة الثانية فقد احتلتها لوكسمبورغ ، ويبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 131.580 دولار ،
ومن خلال عدة قرارات أهمها تخفيضات كبيرة في أجور القطاع العام احتلت إيرلندا المرتبة الأولى بين هذه الدول .
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