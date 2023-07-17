الأمارات وقطر على قائمة أغنى 10 دول في العالم

نشرت مجلة جلوبال فاينانس قائمة لأغنى الدول في العالم للعام 2023 وكان بينهما دولتان عربيتان ، واعتمد المجلة في قائمتها على إحصائيات أجرتها مؤخرًا.

وجاءت الدول مرتبة من الرقم 10 إلى الرقم 1 كالآتي : المرتبة العاشرة – سان مارينو ويبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية في سان مارينو 78.926 دولار”

المرتبة التاسعة – الولايات المتحدة الأمريكية : يبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية “80.035 دولار”

المرتبة الثامنة – النرويج و يبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 77.808 دولار

المرتبة السابعة – سويسرا : ويبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 87.963 دولاراً.

في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السادسة بمتوسط الفرد من القوة الشرائية 88.221 دولاراً ،

وفي المرتبة الخامسة – منطقة ماكاو الإدارية إذ يبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 89.558 دولار

احتلت قطر المرتبة الرابعة إذ بلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 124.834 دولار ،

في المرتبة الثالثة – سنغافورة ويبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 133.895 دولار.

وأما المرتبة الثانية فقد احتلتها لوكسمبورغ ، ويبلغ متوسط الفرد من القوة الشرائية 131.580 دولار ،

ومن خلال عدة قرارات أهمها تخفيضات كبيرة في أجور القطاع العام احتلت إيرلندا المرتبة الأولى بين هذه الدول .