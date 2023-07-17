ارتفاع صادم في سعر كيلو السكّر في سورية
تشهد أسعار المواد الغذائية الأساسية في دمشق كـ "السكر، الرز، البرغل" ارتفاعا ملحوظا وغير مسبوق بسعرها خلال الأيام القليلة الماضية، إلى حد لا يستطيع أي شخص تحمله، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
حيث سجل سعر السكر 10500 ل.س للكيلو الواحد بينما وصل سعر كيلو الرز القصير إلى 9000 ليرة والبرغل إلى 7000 ليرة، ووصل سعر المحارم إلى 12000 ليرة للكيس وزن كيلو غرام.
وفي هذا الصدد، بيّن مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن ارتفاع سعر كيلو السكر سببه تذبذب سعر الصرف، مضيفاً: "تعتبر مادة السكر من المواد الأكثر حساسية وتندرج ضمن المواد التي يعد سعر الصرف السبب المباشر بارتفاعها”.
وتابع المصدر مُستورد السكر مطلوب منه أن يقدم 15% من مستورداته للسورية للتجارة بسعر التكلفة إضافة إلى هامش ربح بسيط”.
وختم المصدر المذكور كلامه قائلاً: "نحن بوصفنا مديرية تجارة لا نستطيع التدخل إلا من خلال البيع عبر صالات السورية للتجارة بهامش ربح بسيط فبدلاً من أن نشتري كيلو السكر بـ 10500 ليرة للكيلو الواحد من الأسواق ممكن أن تتدخل السورية للتجارة وتطرحه عبر سياراتها الجوالة بـ 9 آلاف ليرة للكيلو الواحد".
أثر
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