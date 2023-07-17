أصبح تحليل الدم من التحاليل الهامة التي يجب القيام بها، وسنذكر الآن أبرز أمراض يمكن اكتشافها بتحليل الدم.

بفضل التكنولوجيا المتطورة في السنوات الأخيرة تستطيع اختبارات الدم معرفة المزيد من المشكلات الصحية أكثر من أي وقت مضى، حيث يتم استخدامها لتشخيص مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأمراض، وبالتالي يساعد هذا في اكتشاف الأمراض في مراحل مبكرة ويسهل من العلاج وزيادة فرص الشفاء.

إليك قائمة بأمراض يمكن اكتشافها بتحليل الدم:

أمراض يمكن اكتشافها بتحليل الدم

هناك العديد من الأمراض يمكن اكتشافها بتحليل الدم، مما يساعد في علاجها مبكرًا، إليكم بعض أمراض يمكن اكتشافها بتحليل الدم:

1. فقر الدم

هو مرض ناجم عن نقص في مستوى الهيموغلوبين في الدم، ويمكن التعرف عليه عن طريق إجراء تحليل الدم؛ وذلك لأن الهيموغلوبين يحتوي على عنصر الحديد، فعند إجراء تحليل الدم يتم الكشف على نسبة الهيموغلوبين في الجسم والتي تؤشر بنسبة الحديد.

إذا كان الهيموغلوبين منخفضًا فذلك يدل على انخفاض مستويات الحديد في الجسم وبالتالي الإصابة بفقر الدم.

2. التهاب الكبد ج والتهاب الكبد ب

يمكن الكشف عن الإصابة بمرض التهاب الكبد ب والتهاب الكبد ج عبر تحليل الدم، وذلك للبحث عن وجود أجسام مضادة لفيروس التهاب الكبد، وفي حالة اكتشاف الأجسام المضادة يتم عمل تحليل تفاعل البولميراز المتسلسل (PCR) الذي يكشف وجود الفيروس ويتعرف على حجمه.

لهذا فإن تحليل الدم هو الخطوة الأولى للتأكد من الإصابة بمرض التهاب الكبد، كما أن تحليل الدم يساعد في اكتشاف تلف الكبد من خلال قياس إنزيمات الكبد في الدم، فيظهر إذا كانت هذه الإنزيمات جيدة أم تالفة، وبهذا يعد من الأمثلة على أمراض يمكن اكتشافها بتحليل الدم.

3. فيروس الهربس البسيط

من خلال تحليل الدم يمكن العثور على الأجسام المضادة التي يتم إفرازها من الجهاز المناعي في الجسم من أجل مقاومة ومحاربة عدوى الهربس الذي يسبب تقرحات في مختلف أنحاء الجسم، وغالبًا ما يظهر هذا المرض في المنطقة التناسلية، أو على هيئة قروح حول الفم والشفتين.

بعد الكشف عن المرض من خلال تحليل الدم يقوم الطبيب بوصف بعض الأدوية والعلاجات الموضعية التي تقلل من فرص تفاقم المشكلة، وهذا يعد من الأمثلة الأخرى على أمراض يمكن اكتشافها بتحليل الدم.

4. مرض السكري

يتم تتبع نسبة السكر عن طريق أخذ عينة دم، ويمكن أن ينبه هذا التحليل بعض الأشخاص من احتمالية وجود مخاطر لارتفاع نسبة السكر لديهم.

ويساهم اختبار الدم في معرفة مستويات الغلوكوز في الدم وتجنب الإصابة بمرض السكري قبل، فيخبرك الطبيب بضرورة الانتباه للوزن وتقليله إذا كان زائدًا عن الحد الطبيعي، وكذلك تقليل تناول السكريات وممارسة الرياضة.

5. مرض السرطان

يمكن للعديد من اختبارات الدم أن تكشف عن أنواع مختلفة من السرطانات، وتساهم في الكشف المبكر عن المرض والبدء في علاجه بأقرب وقت.

الاختبار الشائع للدم والذي يساعد في الكشف عن السرطان هو اختبار الدم الكامل (CBC) الذي يساعد في معرفة عدد خلايا الدم البيضاء، وعدد خلايا الدم الحمراء، والصفائح الدموية، وذلك للتأكد من أن الجسم ينتج ما يكفي من كل هذه المكونات الأساسية التي يحتاجها.

6. التقييم العام لحالة الجسم

يساعد تحليل الدم في تقييم وظائف الجسم عمومًا؛ لأن جميعها ترتبط بالدم، ويمكن أن يساعد أيضًا في اكتشاف بعض المشكلات أو الخلل في وظائف بعض الأعضاء، بالإضافة إلى الأجسام المضادة التي تنتج لمحاربة العديد من الفيروسات.

لذلك ينصح بإجراء تحليل الدم كاملًا مرّة في العام على الأقل للطمأنة على الصحة، وخاصةً في عمر الثلاثينات والأربعينات والخمسينات وما بعدها، وأما في المراحل العمرية الصغيرة لا يشترط أن يكون الإجراء بشكل سنوي منتظم، إلا في حالة ظهور أي أعراض مرضية تستدعي ذلك.



