عدم استجابة تطبيق نتائج البكالوريا

حدثت وزارة التربية تطبيق نتائج الامتحانات على أجهزة Android ليتم الحصول على نتائج شهادة الثانوية العامة بكافة فروعها اليوم عند الساعة 12 ظهراً.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية أمس الرابط المحدث وهو: ( http://moed.gov.sy/moed-apps/download.php)، ورابط موقع الوزارة ( moed.gov.sy).

وأكد عدد من الطلاب أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى موقع وزارة التربية أو تحميل التطبيق رغم أنهم حاولوا ذلك منذ صباح اليوم أي قبل صدور النتائج بساعات.

بوقت أكد مصدر في وزارة التربية أن الموقع لن يفتح قبل الساعة 12 ظهراً، أي موعد صدور النتائج.

يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية بدأت 7 حزيران، بمشاركة أكثر من ربع مليون طالب وطالبة.

يشار إلى أن الدورة الثانية من امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والشهادة الثانوية الشرعية تبدأ يوم الخميس 10 من آب القادم، وتنتهي امتحانات الثانوية العامة الفرع الأدبي يوم الإثنين الواقع في الـ 21 من آب 2023، والثانوية العامة الفرع العلمي والثانوية الشرعية يوم الأربعاء الـ 23 منه.