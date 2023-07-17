مباحثات سورية عمانية لمقايضة الخضر والفواكه وزيت الزيتون بمواد غذائية

كشف المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع، عن مباحثات مع الجانب العماني لفتح أسواق بين البلدين عن طريق "السورية للتجارة".

وقال هزاع: المباحثات تركزت على تصدير الخضر والفواكه وزيت الزيتون إلى عمان واستيراد ما يعادل قيمتها مواد غذائية وخاصة معلبات التونة والأسماك، وفي فترات لاحقة بعد الحصول على الموافقات اللازمة الأسماك المجمدة.

ولفت إلى وجود محادثات مع رجال أعمال عمانيين في هذا الموضوع لإجراء التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك ممثلين لهذه الشركات العمانية سوريون وعدوا بأن يزوروا «السورية للتجارة» للاطلاع على أعمالها.

وأشار هزاع، إلى أن الجانب العماني لديه رغبة بالتوجه إلى السوق المحلية لاستيراد المنتجات السورية، وبالتالي فإن هناك محاولات حتى يكون هناك تطبيق على أرض الواقع في موضوع التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً أن التواصل قائم مع الجانب العماني في هذا الموضوع.