سوري يعلن عن حرق التوراة و الإنجيل في السويد ثم يتراجع.. والسبب؟

أكد الشاب من أصل سوري، والمقيم بالسويد أحمد علوش، أن إعلانه نية حرقه التوراة والإنجيل كان للفت الانتباه لحادثة حرق القرآن في البلاد مؤخراً وخطورة حرق الكتب المقدسة على السلم الأهلي.

وقد تراجع الشاب علوش البالغ 32 عاماً، والمقيم في السويد عن خطته لحرق نسخة من التوراة ونسخة من الإنجيل أمام السفارة “الإسرائيلية” في السويد السبت.

وقال إن إعلانه لهذه الخطوة، وطلب الإذن من السلطات السويدية للقيام بها، كان مجرد محاولة للفت الانتباه إلى حادثة حرق القرآن في البلاد مؤخرا، عندما أقدم مهاجر عراقي على حرق مصحف خارج مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي، ومدى خطورة حرق الكتب المقدسة على السلم الأهلي.

ولفت علوش بعد وصوله إلى محيط السفارة “الإسرائيلية” في العاصمة ستوكهولم، حاملاً نسخة من القرآن الكريم فقط، إلى أن حرق الكتب المقدسة محرّم في القرآن، مشيراً إلى أن إقدامه على هذه الخطوة هي لتبيان حدود حرية التعبير التي تجب مراعاتها.

وكانت وافقت الشرطة السويدية، في وقت سابق، على طلب عقد تجمُّع حاشد خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم في 15 يوليو/ تموز.