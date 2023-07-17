شاب سوري يعود من السودان ليلاقي حتفه برصاصة طائشة في دمشق

لقى الشاب “حمزة النجار” حتفه في ريف دمشق نتيجة رصاصة طائشة أصيب بها عن طريق الخطأ على شرفة منزله في منطقة القزاز بدمشق.

وأصيب الشاب حين أطلق أحد الأشخاص النار لتهدئة مشاجرة وقعت في صالة العرس أسفل المنزل مساء الخميس الفائت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر الذي يقول أن مشاجرة جرت داخل صالة الأعراس أسفل منزل الشاب المتوفي. ليقوم أحد أصحاب الصالة بمحاولة نقل المشاجرة لخارج الصالة. قبل أن يتدخل أحد الموجودين في العرس ويسحب مسدسه ويبدأ بإطلاق النيران لفض المشاجرة. ما أدى لإصابة الشاب في رأسه.

وحسب المتناقل فإن حمزة كان يحتفل مع عائلته بقدومه من السودان، قبل عدة أيام، إذ يبدو أنه كان أحد السوريين العالقين هناك نتيجة الأحداث الأمنية.