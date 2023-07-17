مصادر: جنبلاط الى دمشق!

نقل موقع التيار اللبناني عنن ما أسماه مصادر ان هناك وساطة يقوم بها مرجع سياسي حليف لسورية، لدى القيادة في دمشق، من أجل فتح صفحةٍ جديدةٍ في العلاقة بين القيادة السورية والحزب التقدمي الإشتراكي بقيادة النائب تيمور جنبلاط، بعد تسلمه مقاليد قيادة الحزب من والده في الأسابيع الفائتة.

وحسب الموقع ستتوج هذا الوساطة في حال نجاحها بزيارة جنبلاط الأبن إلى دمشق، بحسب تأكيد مرجع دبلوماسي مطلع على هذه الوساطة.

وجاء في التقرير المنشور على الموقع « تؤكد مصادر سورية صحة المعلومات الواردة آنفًا، ولا تستبعد أن تتكل الجهود المبذولة لفتح هذه الصفحة الجديدة مع “التقدمي”، بزيارة تيمور جنبلاط لدمشق ».

وأشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه الجنبلاطي المستجد والمألوف لدى الرأي العام، قد يكون له انعكاس ايجابي على السياسة الداخلية اللبنانية، وقد يسهم في التقريب في وجهات النظر بين حزب الله و”التقدمي”، خصوصًا في الشأن الرئاسي.