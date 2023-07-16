عن طريق الخطأ..شاب يقتل صديقه بواسطة بندقية

قام شاب بقـتل صديقه بواسطة بندقية عن طريق الخطأ، ظنّاً منه أنها مؤمنة، قبل أن يطلق رصاصة على رأس صديقه في صوران بريف حماة.

بالساعة التاسعة من تاريخ 13-7-2023، وردت معلومات لناحية شرطة صوران بريف حماة بتعرض شاب يدعى وائل، تولد 2006 من أهالي بلدة مورك لطلق ناري”.

“ودخوله مشفى الحوراني بمدينة حماة مفارقاً الحياة وذلك أثناء عمله بإحدى الأراضي الزراعية بالبلدة المذكورة”.

و“توجهت دورية من شرطة الناحية ودورية من قسم الأدلة بفرع الأمن الجنائي للمكان وبالكشف الطبي والقضائي تبين أن سبب الوفـ.اة تهتك المادة الدماغية والنزف الدماغي الناتج عن عيار ناري بالرأس”.

وتمت معرفة القاتل وإلقاء القبض عليه واعترف أنه وأثناء تواجده مع قريبه المغدور في أرض والده والذي كان يعمل لديهم بصفة ناطور لأشجار الفستق الحلبي، أقدم على إطلاق النار عليه بواسطة بندقية حربية كانت بحوزته عن طريق الخطأ بعد ظنه أنها مؤمنة

وأضاف المقبوض عليه باعترافاته أنه: “قام بالاتصال بإخوته الذين قاموا بإسعافه لمشفى الحوراني بحماة”

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى التي يتم استعمال السلاح فيها على سبيل المزاح، مما يؤدي للموت دون اتباع اجراءات الامان المعتادة لحمل السلاح المرخص.