ارتفاع الحرارة في أربيل يذيب حواجز الطريق

نشرت صحيفة "ناس" العراقية، صوراً تظهر حواجز الطريق ذائبة في أحد شوارع أربيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجل متوسط درجة حرارة الأرض رقماً قياسياً جديداً لثالث مرة خلال أسبوع، حيث تم تصنيفه بأنه الأكثر سخونة على الإطلاق، وتبعاً لما ذكره أحد علماء المناخ المعروفين بأن هذا الأسبوع قد يكون الأكثر سخونة منذ 120 ألف عام.

كان الرابع من تموز الحالي هو اليوم الأكثر سخونة على وجه الأرض منذ بدء حفظ السجلات قبل أكثر من 40 عاماً، ووفقاً للعلماء في مشروع تحليل المناخ التابع لجامعة "مين" في الولايات المتحدة والذين تنبؤوا بأن الأسوأ لم يأت بعد.