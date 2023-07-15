الموافقة على توريد 81 ألف عداد الكتروني كهربائي

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بتصديق العقد المبرم بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وإحدى الشركات الخاصة لتوريد 81 ألف عداد إلكتروني.

وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أكد أن الموافقة على تصديق العقد تشكل خطوة استراتيجية مهمة باتجاه تأمين العدادات الإلكترونية للمشتركين.

وأوضح أن العقد يشمل 81 ألف عداد الكتروني أحادي الطور ” 5/ 40 أمبير” مع القطع التبديلية، منوهاً أن عملية التوريد ستكون على دفعات، وأن كل شركة من شركات الكهرباء في سورية ستخصص بالكمية الكافية من العدادات الكهربائية، وسيحصل جميع المشتركين على عدادات.

وأشار إلى أن موافقة رئيس مجلس الوزراء نصت أيضاً على تكليف وزارة الكهرباء التنسيق مع الجهات العامة المعنية لدراسة إمكانية إنتاج العدادات الإلكترونية محلياً، وتوطين صناعتها وفق المواصفات المحددة من قبل وزارة الكهرباء، بما يمكن من الاستغناء عن استيرادها، وتوفير القطع الأجنبي اللازم لذلك، والبحث عن بدائل أخرى لاستعمال العدادات لجباية قيمة الكهرباء المستهلكة.

وأكد الوزير أن فرق العمل في الوزارة ملتزمة كامل الالتزام بتنفيذ استراتيجية القطاع لجهة الابتعاد عن الروتين والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير عمل هذه المنظومة والارتقاء بها باعتبارها الرافعة الأساسية والقوية لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة على المدى المتوسط والبعيد وتوسيع قدرات منظومة التوليد وتخفيض الفاقد الكهربائي الفني والتجاري، وإيلاء الاهتمام الكبير لملفات الصيانة الدورية واستكمال المشاريع “قيد التنفيذ حالياً” والتحضير لدراسة المشاريع الجديدة الإستراتيجية التي تعكس قوة الدولة، ومنها المشاريع الاستثمارية الخاصة بالطاقات المتجددة الريحية منها والشمسية

الثورة