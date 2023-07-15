إخماد غالبية الحرائق في أعالي الحراج الجبلية بمنطقة الغاب

15-07-2023

إخماد غالبية الحرائق في أعالي الحراج الجبلية بمنطقة الغاب

بين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن فرق الحراج عملت على إطفاء 90% من الحرائق التي نشبت في منطقة الغاب وعدة مواقع أخرى، لكن مازال هناك حريق في منطقة فقرو لم يتم السيطرة عليه بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحرائق وقعت في مناطق حراجية فيها أشجار صنوبر وأشجار حراجية أخرى ولا يوجد بالقرب منها بساتين خاصة بالفلاحين أو بيوت سكنية.

وأكد الوزير تدخل كافة الوسائل في عمليات الإخماد من طائرات وصهاريج وكوادر بشرية من الحراج والدفاع المدني وعناصر من الجيش العربي السوري والأهالي في تلك المناطق حيث تم زج كافة المعدات الموجودة في المحافظة وبمساعدة ودعم من الإطفائيات والصهاريج من محافظات طرطوس واللاذقية ودمشق وحمص، موضحاً أن الظروف الجوية من ارتفاع درجات الحرارة ورياح شديدة ساعدت على انتشار الحريق حيث ما تزال عمليات الإخماد والتبريد مستمرة.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة إنذار مبكر للحرائق بحيث يتم التدخل بشكل مباشر واستخدام الآليات الثقيلة في تعزيز خطوط النار والطرق الحراجية بما يساعد على وصول الإطفائيات والصهاريج إلى الحريق وإطفائه.

بدوره أوضح محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعه أن الحرائق الثلاثة التي اندلعت في حراج السفوح الجبلية المحيطة لمنطقة الغاب تم التعامل معها من خلال خطة الجاهزية من قبل المحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب ومديرية الزراعة والدفاع المدني وفوج الإطفاء، وعدد من المروحيات التابعة للجيش مع التركيز على إخماد الحرائق بشكل يدوي، ولا سيما في المواقع التي ليس بمقدور آليات الإطفاء الوصول إليها، مؤكداً أنه تم إخماد الحريق بنسبة تزيد على 90 بالمئة وتبقى موقع حراجي في قرية فقرو يجري التعامل معه من قبل فرق وآليات الإطفاء. 

وكانت نشبت أمس حرائق في أعالي الحراج الجبلية الممتدة ما بين قرى طاحونة الحلاوة وفقرو وأبو كليفون ونبع الطيب بمنطقة الغاب بريف المحافظة الغربي.

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