توقف مشروع مترو الأنفاق في دمشق لهذه الأسباب

أكد مدير هندسة المرور في محافظة دمشق سامر حداد، توقف مشروع “مترو الأنفاق” بسبب القيمة الكبيرة للتشغيل والتمويل وأجرة نقل الراكب التي قدرت بنحو 15 ألف ليرة سورية إلى أي منطقة، مشيراً إلى أن “الرقم مرعب جداً”.

من جانبه، قال مدير الكهرباء في دمشق لؤي ملحم، إن المشروع “ضخم جداً” ومكلف ويحتاج إلى مستثمر “ذي ملاءة كبيرة”، لافتاً إلى الاجتماع قبل 18 شهراً مع وفد أجنبي أبدى رغبته بالاستثمار في المشروع، لكن بعد مطالبته بتقديم العرض المالي والفني، لم يتقدم بالمطلوب.

وكالات