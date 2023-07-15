التجارة بين الصين وروسيا عند أعلى مستوياتها

كشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، الخميس، أن حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا، ارتفع في حزيران/يونيو إلى أعلى مستوى منذ بدء حرب أوكرانيا.



★مستوى عالٍ جديد



ويأتي ذلك، في وقت قالت فيه الجارتان إن علاقاتهما وصلت إلى مستوى عالٍ جديد، وفقاً لوكالة "رويترز".



وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة التجارة الثنائية إلى 20.83 مليار دولار في حزيران/يونيو؛ لتسجل أعلى مستوى لها منذ شباط/فبراير 2022، رغم تباطؤ الطلب العالمي وتزايد المخاطر الجيوسياسية.



وزادت التجارة بين موسكو وبكين في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 40.6٪ مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 114.547 مليار دولار.



★ارتفاع التعاملات التجارية



ووفقاً للبيانات التي نُشرت، الخميس، تم تصدير سلع بقيمة 52.284 مليار دولار من الصين إلى روسيا، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو.



في حين ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 19.4٪، لتصل إلى 62.263 مليار دولار.



وارتفعت الشحنات الواردة إلى روسيا 90.9 % الشهر الماضي إلى 9.55 مليار دولار إجمالاً، تراجعاً من 114 بالمئة في أيار/مايو.

وتشتري الصين النفط والفحم وبعض المعادن من روسيا بأسعار مخفضة.



★شراكة إستراتيجية شاملة



ووفقًا لوكالة "أوتوستات" لتحليل البيانات، فإن 6 من أعلى 10 علامات تجارية من حيث الحصة السوقية في صناعة السيارات بروسيا هي شركات صينية، مثل: هافل، وشيري، وجيلي، التي ملأت الفراغ الناجم عن انسحاب الشركات الغربية.



وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، بمواصلة العمل مع روسيا على تطوير شراكة تعاون إستراتيجية شاملة.



وقال الكرملين، الأربعاء، إن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للصين مطروحة على جدول الأعمال، مضيفاً أن هذا هو الوقت المناسب للحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين.