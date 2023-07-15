تربية اللاذقية تنتهي من تصحيح أوراق البكالوريا

أكد مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية العامة والمهنية بكافة فروعها، والبدء بتصحيح أوراق امتحانات شهادة التعليم الأساسي.

وأوضح أبو خليل أن عمليات التصحيح للبكالوريا انتهت في محافظة اللاذقية منذ يوم الأربعاء، وتم تسليم الأوراق إلى وزارة التربية في دمشق، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بعمليات التنتيج وهي التي تفصل بيننا وبين النتائج.

وأشار مدير التربية إلى أن عملية التصحيح حالياً تتم للأوراق الامتحانية الخاصة بشهادة التعليم الأساسي "التاسع"، لافتاً إلى أن جميع الأمور المتعلقة بعمليات التصحيح تسير بشكل طبيعي دون أية إشكاليات.

الوطن