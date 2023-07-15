امرأة وابنها يسرقان المنازل بعد تخدير اصحابها

وردت معلومات إلى شرطة منطقة طرطوس حول وقوع عدة حوادث سرقة لمحتويات المنازل من قبل أشخاص مجهولين.

وبعد جمع المعلومات تم الاشتباه بالمدعوة (ديمة . خ) تولد ١٩٩٥ ومن خلال المراقبة تمكنت شرطة المنطقة من إلقاء القبض عليها بالجرم المشهود، وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها برفقة ولدها المدعو (خضر . ز) تولد ٢٠١١ على سرقة العديد من محتويات المنازل من عدة بلدات في طرطوس عن طريق تنويم أصحابها مستغلة الصداقة المسبقة بهم، وذلك باستخدام حبوب منومة.

تم إلقاء القبض على ولدها وبالتحقيق معه أكد ما نسب إليه وأن دوره كان المراقبة ومساعدتها بنقل المسروقات ،ومن بين المسروقات قطع ذهبية ومبالغ مالية وأسطوانات غاز، وبتدقيق وضعها عثر بحقها على عدة إذاعات بحث بجـ.رم السرقة والتزوير.

تم تنظيم الضبط اللازم وتقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.

وزارة الداخلية