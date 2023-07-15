خسارة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم بركلات الترجيح

فشل منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم المدعم بثلاثة لاعبين من الرجال بتجاوز منتخب شباب السعودية فخسر بركلات الترجيح ٥/٤ بعد التعادل الايجابي بهدف لمثله وهي النتيجة نفسها التي انتهت إليها مباراة الفريقين في الدور الأول. فنال منتخب السعودية الذهبية ومنتخبنا الفضية.

المنتخبان قدما مباراة متوسطة المستوى تقدم السعوديون بهدف بعد عشر دقائق من المباراة وأدرك مرديك مردكيان التعادل برأسه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

في الثاني سارت المباراة هجمة بهجمة مع فرص قليلة أبرزها صاروخية سعودية ردتها عارضة منتخبنا.

في ركلات الترجيح سجل لمنتخبنا مرديك مردكيان وعلي الرينة وعبد الرحمن الحسين وحسن دهان وأخفق محمد ريحانية وأحمد الدالي، المركز الثالث ذهب للسودان بفوزه على الجزائر ٢/٤ بركلات الترجيح.

الوطن أون لاين