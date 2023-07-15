كشف جريمة قتل وقعت منذ 9 سنوات في ريف دمشق

كشفت وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” عن تفاصيل جريمة قتل وقعت منذ العام 2014 في منطقة القلمون بريف دمشق.

وقالت الوزارة إنه: “من خلال استمرار متابعة البحث عن المطلوبين بالجرائم الخطيرة تمكن فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق من إلقاء القبض على شخص يدعى (ز . ع) وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة والقرائن التي تثبت تورطه بجريمة قتل”.

وذكرت الوزارة أن: “المقبوض عليه اعترف بإقدامه على استدراج أحد المواطنين في العام 2014 إلى إحدى قرى القلمون في ريف دمشق، وقتله بالاشتراك مع شخص آخر ودفن جثته ضمن جرود القلمون بسبب خلافات مادية”.

وأضافت الوزارة أنه: “وبدلالته تم العثور على رفـات المغدور وهي عبارة عن أجزاء من هيكله العظمي، وبإجراء الكشف الطبي عليها من قبل الطبابة الشرعية تبين أن عمر الرفات مطابق لعمر المغدور”.

وأشارت الوزارة إلى أنه: “تم مصادرة مسدس حربي عيار ( 9 ) مم نوع (غلوك) من منزل المقبوض عليه عائد للمغدور، ومازالت التحقيقات مستمرة معه لإلقاء القبض على شريكه، وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل”.