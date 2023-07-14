منتخبنا الأولمبي لكرة القدم على موعد مع الذهب

يلعب منتخبنا الأولمبي لكرة القدم نهائي مسابقة كرة القدم بالدورة العربية للألعاب الرياضية مع منتخب شباب السعودية على ملعب ٢٩ ماي بمدينة عنابة الجزائرية، وفي حال حصوله على اللقب فإنه سيكون الثاني لمنتخبنا بعد حصوله على لقب ١٩٥٧ في البطولة التي جرت في بيروت وشتان ما بين البطولتين.

منتخبنا حسب المعلومات القليلة المتوفرة جاهز للقاء وروحه المعنوية عالية لنيل اللقب والذهب معأ.

المنتخبان تعادلا بالدور الأول بهدف لمثله وكما افتتحا البطولة سيختماها.

من الطبيعي أن يفوز منتخبنا بالبطولة بمواجهة منتخب يصغره بسنوات، وغير ذلك يعتبر نكسة جديدة لكرتنا.

منتخبنا تأهل لنصف النهائي بعد فوزه على السودان بهدفين نظيفين، بينما تأهل شباب السعودية بفوزهم على الجزائر بهدفين لهدف.



الوطن أون لاين