14-07-2023
فضيتان وبرونزيتان حصاد رياضتنا اليوم بالدورة العربية
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حقق فريق الدراجات الميدالية الفضية ببطولة فردي الفرق في الدورة العربية للألعاب الرياضية في الجزائر، وبذلك رفع منتخبنا رصيده من الميداليات إلى ثلاث فضيات.
وفي الشطرنج حقّق لاعبنا بشير عيتي فضية اللعب الخاطف وحقّق مالك قونية لي برونزية الفردي السريع، كما نالت منار خليل برونزية فردي السيدات لترتفع ميداليات الشطرنج إلى فضيتين وثلاث برونزيات.
وكان لاعب الكاراتيه وسام أبو محمود قد خرج من الدور الأول بخسارته أمام أردني ومغربي وتعادله مع جزائري.
غداً يلعب الرباع معن الأسعد، كما يلعب منتخبنا الأولمبي الكروي مع شباب السعودية على ذهب البطولة.
ومازالت سورية سادس الترتيب ولها ٥٠ ميدالية بواقع ١٢ ذهبية و١٤ فضية و٢٤ برونزية، إضافة إلى فضية في الرياضات الخاصة.
الوطن أون لاين
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