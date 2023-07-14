أجواء شديدة الحرارة وسديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

14-07-2023

أجواء شديدة الحرارة وسديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

تميل درجات الحرارة للانخفاض في المنطقة الساحلية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، بينما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية في باقي المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف للمنخفض الموسمي الهندي السطحي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو شديد الحرارة وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: تستمر درجات الحرارة بالانخفاض في المنطقة الساحلية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، بينما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية في باقي المناطق، ويكون الجو شديد الحرارة وصحواً بشكل عام وحاراً نسبياً في المنطقة الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

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