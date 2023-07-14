14-07-2023
وزارةالكهرباء: معالجة عطل طارئ تسبب به حريق في محطة تحويل كهرباء دير علي
تسبب انفجار محولة شدة التيار بحدوث حريق في محطة تحويل كهرباء دير علي بريف دمشق أدى لانقطاع عام للكهرباء في تمام الساعة ٢:٤٠ صباح اليوم، وتمكنت الفرق الفنية من إعادة التيار الكهربائي في تمام الساعة ٣:٤٠ وعودة التغذية الكهربائية إلى المحافظات السورية تدريجياً للوضع الذي كان عليه قبل الانقطاع.
تسبب العطل الطارئ في المحطة بفصل مجموعات توليد الكهرباء بشكل أوتوماتيكي وذلك لحماية مكونات المنظومة الكهربائية والحد من وقوع أضرار جسيمة.
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