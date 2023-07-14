المانيا تنفي تسيير رحلات جوية مباشرة مع سوريا

نفى المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، تسيير رحلات جوية مباشرة بين ألمانيا وسوريا، متوعداً وكالات السفر المضلِّلة بالملاحقة.

وحذّر شنيك في تغريدة على حسابه في تويتر، يوم الأربعاء، من انتشار أخبار كاذبة تتعلق بتسيير رحلات جوية مباشرة بين دمشق وبرلين، زاعماً أن المجال الجوي السوري غير آمن لحركة الركاب.

وأوضح المبعوث الألماني أن بلاده ستنظر في جميع الأدوات المتاحة لملاحقة ما اعتبرها شركات مضلِّلة للسوريين الساعين للسفر إلى ألمانيا، وقال مخاطباً السوريين الراغبين بالسفر: “لا تصدّقوا وكالات السفر التي تعلن عن رحلات مباشرة.

وجاء النفي الألماني بعدما نشرت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تتعلق باستئناف الرحلات الجوية المباشرة من ألمانيا إلى سوريا، بعد انقطاع منذ 2011.

وأواخر شهر حزيران الماضي، أعلنت شركة “Mediterranean airline”، وصول أول رحلة طيران من مطار دوسلدورف في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي.

وأضافت الشركة في تغريدة عبر حسابها على توتير، أنها بدأت تسيير رحلاتها من مطار دمشق الدولي إلى مطار دوسلدورف وبالعكس عبر أثينا”، معلنةً عن عرض خلال فترة الصيف وهو “تخفيض سعر التذكرة إلى 550 يورو على أن تكون مدة الإقامة 15 يوماً حصراً وأن التذكرة غير قابلة للتغيير أو الإلغاء”.

جاء ذلك بعدما أعلن مدير عام الطيران المدني باسم منصور، تسيير رحلات مباشرة بين دمشق وأثينا، وفق ما نقلت وكالة أنباء “سانا”.

وبيّن منصور أنه سيتم لاحقاً ربط هذا الخط مع مدينتي دوسلدوف بألمانيا واستوكهولم في السويد.

وتنظم شركة “Mediterranean airline” رحلتين أسبوعياً من أثينا الى دمشق وبالعكس بشكل مباشر, فيما تقوم بتسيير رحلة من دوسلدورف الى أثينا ومن ثم نقل الركاب بعد وصولهم الى اليونان الى الطائرة المتجهة من أثينا الى دمشق.

وكالات