دمشق تبلغ مجلس الأمن عزمها السماح بإدخال المساعدات.. بهذا الشرط

بعثت سوريا برسالة إلى مجلس الأمن الدولي؛ لإبلاغه اعتزامها السماح بإدخال المساعدات الإنسانية من بوابة جلوة غوزو التركية الحدودية لمدة 6 أشهر، وذلك وفقاً لما أدلى به متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، الخميس 13 يوليو/تموز 2023.

وجاء في الرسالة، أن الحكومة السورية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لجميع السوريين والوضع الإنساني في البلاد وتوفير الاستقرار.

فيما شددت على “وجوب تسليم مساعدات الأمم المتحدة بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية”.

وورد في الرسالة أيضاً: “تمنح الحكومة السورية موافقة للأمم المتحدة لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لتواصل نقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا لمدة 6 أشهر أخرى”.

وتضمنت الرسالة طلب توزيع المساعدات في شمال غربي سوريا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري.

والثلاثاء، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن يسعى إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية.

وصوتت روسيا ضد القرار الذي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات لمدة 9 أشهر، من خلال معبر “باب الهوى”، بعد انتهاء التفويض بشأن الآلية الإثنين الماضي.

بدورهم، صوّت أعضاء مجلس الأمن الـ13 الباقون لمصلحة القرار الذي صاغته سويسرا والبرازيل، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

وتصر روسيا على التمديد 6 أشهر فقط، وقدمت قراراً منافساً بهذا الخصوص.

وتسمح هذه الآلية الإنسانية التي بدأت عام 2014، بإيصال المساعدات إلى نحو 4 ملايين شخص في سوريا، ويتم تجديدها سنوياً.



وكالات