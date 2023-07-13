13-07-2023
تقديم خدمات قبض الرواتب عبر بطاقة التجاري في فروع المصرف الزراعي بالمحافظات
وقع المصرف الزراعي التعاوني اتفاقية تعاون مع المصرف التجاري السوري لتقديم خدمات الدفع الالكتروني، واستخدام اجهزة pos في فروع الزراعي.
وبين المصرف الزراعي التعاوني في تعميم له تلقى موقع بزنس ٢ بزنس نسخة منه أن فروع المصرف أصبحت جاهزة من أجل استخدام أجهزة pos لقبض الرواتب في الفروع المركب فيها لتمكين المتعاملين في بطاقات التجاري من أجل قبض الرواتب .
و بين المصرف الزراعي ان الفروع التي اصبحت جاهزة هي ازرع وتلكلخ والتل والقطيفه و النبك و يبرود والقريا و شين و مصياف و القدموس و الحفة و القطيلبية و غزالة و صلخد و السقيلبية وسلحب و صافيتا و محرده و شطحه و الشيخ بدر .
وبين المصرف انه اصبح بإمكان المتعاملين ببطاقة المصرف التجاري قبض رواتبهم عن طريق pos في فروع المصرف الزراعي.
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