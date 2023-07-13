اتحاد الفلاحين يزور إيران بدعوة من شركة تصنيع جرارات

بحث رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم والوفد المرافق خلال زيارته إلى إيران أوجه التعاون الثنائي بين الاتحاد والشركات الإيرانية وكيفية سد الاحتياجات السورية من منتجات هذه الشركات.

واطلع إبراهيم والوفد المرافق خلال زيارته لطهران في جولة قام بها إلى شركة (تراكتور سازي) الإيرانية لصناعة الجرارات الزراعية وشركة (نوسازي) لإنتاج المعدات وقطع الغيار على الإنتاج والمواصفات الفنية وكيفية الاستفادة من الإمكانيات الموجودة فيها، بما يتناسب والسوق السورية والقطاع الزراعي السوري.

بدوره أشار السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب إلى أهمية التعاون في مجال القطاع الزراعي والاستفادة من الخبرات الإيرانية في هذا المجال، لما له من دور حيوي في تأمين الأمن الغذائي واستمرار العملية الإنتاجية وتطويرها.

وبين رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف أن الزيارة تمت بناء على دعوة وجهت لاتحاد الفلاحين من شركة (تراكتور سازي) للاطلاع على نماذج الجرارات التي تصنعها الشركة الإيرانية من حيث الاستطاعة والقوة وغيرها من المواصفات.

ولفت إلى أنه في حال كانت النماذج التي تصنعها الشركة الإيرانية من الجرارات مطابقة للمواصفات المطلوبة، فمن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقية بين الاتحاد والشركة الإيرانية قريباً على توريد كمية من الجرارات وتوزيعها على الفلاحين باعتبار أن هناك حاجة لسد النقص في عدد الجرارات، مؤكداً وجود طلب كبير حالياً على الجرارات من الجمعيات الفلاحية والفلاحين.

وأشار إلى أن اتحاد الفلاحين قام بزيارة مسبقة إلى الهند واطلع على نماذج الجرارات الموجودة هناك واليوم قام بزيارة لنفس الغرض إلى إيران، مبيناً أن الجرارات التي تصنع في إيران تعتبر أرخص من المصنعة في الهند لذا من المرجح أن يتم الاتفاق على توريد كمية من الجرارات منها



الوطن