اختناق شخص ضمن أربعاء ناري في اللاذقية

أكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية المقدم مهند جعفر إخماد 10 حرائق خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيراً إلى تسجيل حالة اختناق لمواطن وأضرار مادية وزراعية.

وأوضح جعفر أن أحد الحرائق اندلع ضمن منزل في حي الغراف، وجراء الدخان الكثيف تعرض صاحب المنزل للاختناق وتم إسعافه إلى المشفى وتلقى العلاج اللازم.

وأشار قائد الفوج إلى تسجيل حريق ضمن سيارة بيك أب في المشروع السابع، وحريق مشابه بمحرك سيارة كيا عند حديقة أبي تمام، وحريق إطارات سيارات خلف المنطقة الصناعية، واقتصار الأضرار على الماديات.

في حين تم إخماد باقي الحرائق في مساحات عشبية وزراعية بمناطق ستمرخو، وسقوبين وبكسا وسنجوان، إضافة لإخماد حرائق ناجمة عن إشعال قمامة في حي بستان السمكة وضمن نفق ساحة اليمن.



الوطن

