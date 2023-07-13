توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية، بسبب تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي، ويترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن يكون الجو شديد الحرارة وصحواً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر، تثير الغبار في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غداً للانخفاض في المنطقة الساحلية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، أما في باقي المناطق فتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية، والجو شديد الحرارة وصحو بشكل عام، وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.