قريبا دورة جديدة للرز والسكر

مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية: المواد متوفرة في الصالات.. وقريباً دورة جديدة للسكر والرز

في ردها عن أعضاء من مجلس محافظة اللاذقية حول "غياب مواد وأصناف عن رفوف منافذ بيع للمؤسسة"، أكدت مدير فرع السورية للتجارة في اللاذقية رنا جلول، توفر جميع المواد الغذائية والأساسية في صالات ومنافذ بيع المؤسسة المنتشرة على مستوى المحافظة.

وأضافت أن المؤسسة تقوم بتسيير سيارات جوالة محملة بمواد غذائية متنوعة للوصول إلى المناطق التي لا تتوفر فيها صالات أو منافذ بيع، وذلك بهدف تلبية حاجة المواطنين في المناطق البعيدة.

فيما يخص تأخر رسائل السكر والرز، بيّنت جلول أن الإدارة العامة للسورية للتجارة أعلنت عن مناقصة بـ 15 ألف طن من السكر والرز وبالقريب العاجل سيتم فتح الدورة الجديدة، مشيرة إلى أن نسبة توزيع الدورة الماضية بلغت 98 % في اللاذقية.

الوطن