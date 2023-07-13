انتحار شابة في القامشلي

شهدت مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة أقصى شمال شرق سوريا، حالة انتحار جديدة لشابة، يوم الثلاثاء 11 تموز/ يوليو، حيث أقدمت الشابة “كرين خليل حسي” على الانتحار في منزلها، بحي المحطة القديمة بمدينة القامشلي، بظروف غامضة ولأسباب مجهولة، بحسب ما نقل موقع “الخابور” المحلي.

وكانت أقدمت شابة تبلغ من العمر 20 عاماً على الانتحار في حي تل حجر في مدينة الحسكة، بإلقاء نفسها من على سطح منزلها لأسباب مجهولة، يوم 25 أيار/ مايو.

وسبق ذلك إقدام شاب في العقد الثالث من العمر على الانتحار داخل منزله في قرية هيمو بريف مدينة القامشلي الواقعة تحت سيطرة “قسد” لأسباب عائلية.

يذكر أن حالات الانتحار ازدادت في معظم مناطق سوريا خلال السنوات الأخيرة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السكان، إضافة للضغوطات النفسية والاجتماعية.

وكالات