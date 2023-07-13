الناتو : خطة لنشر 100 ألف جندي في بولندا عند الضرورة

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، أمس الأربعاء، أن الناتو اعتمد خطة لنشر 100 ألف جندي في بولندا عند الضرورة.

وصرح الرئيس البولندي أندريه دودا للصحفيين: "تبنى الناتو خطة لنقل 100 ألف جندي إلى بولندا إذا لزم الأمر".

وأوضح دودا بعد انتهاء قمة الناتو في فيلنيوس: "يمكنني أن أشرح ما هو متوقع، إذا كان هناك هجوم، على سبيل المثال، على بوابات بريست (من بريست في بيلاروسيا)، فسيتم إرسال 100 ألف جندي من الناتو أو أقل منهم إلى أراضينا للدفاع الفوري".

وأضاف: "هذه هي الافتراضات التي تبناها الناتو ووافق عليها في إطار الخطط الدفاعية".

وفي وقت سابق، قررت السلطات البولندية تعزيز حرس حدودها مع بيلاروسيا بإرسال 500 عنصر شرطة إضافيين من "وحدات مكافحة الإرهاب".