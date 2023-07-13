إيران تصنع طائرات زراعية مسيرة في كينيا

أزاحت إيران الستار عن طائرة مسيّرة محلية الصنع مخصصة للأغراض الزراعية، أمس الأربعاء، في كينيا، بحضور الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي يزور نيروبي حاليا.

وأفادت وكالة "إرنا"، الأربعاء، بأن إزاحة الستار عن طائرة مسيّرة إيرانية الصنع في نيروبي، "بليكان 2" تأتي بهدف تسويق المنتجات الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة المسيّرة الحديثة تتميز بتطبيقات مزدوجة لرش المحاصيل والأراضي الزراعية والبحث في المزارع، بالإضافة إلى تمتعها بقدرات معالجة الصور في مجالات رسم الخرائط واكتشاف الآفات الزراعية.

وبحسب الوكالة: "تمتاز الطائرة المسيّرة "بليكان 2" بـ"قدرات فريدة من نوعها، مثل الدفع الصناعي المقاوم للماء والغبار، والأذرع القابلة للفصل والتحضير في دقيقتين، ورش 2 هكتار لكل تحليق، وتغطية أفقية من 5-6 أمتار، والقدرة على تركيب جميع أنواع الوحدات الزراعية، وضخ 6 لترات في الدقيقة ولديها برنامج ذكي للكشف عن مسار التحليق".

يشار إلى أن إزاحة إيران الستارعن الطائرة المسيّرة الحديثة "بليكان 2" يأتي على هامش زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى مطار نيروبي في زيارة تعد الأولى لرئيس إيراني إلى أفريقيا منذ 11عاما.