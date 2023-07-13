عدد النازحين بسبب حرب السودان يتجاوز 3 ملايين

أظهرت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان والذي اندلع قبل نحو ثلاثة أشهر تجاوز ثلاثة ملايين.

وجاء في بيانات نشرت يوم أمس أن أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخليا بينما عبر أكثر من 730 ألفا الحدود إلى بلدان مجاورة.

وفر معظم هؤلاء إما من العاصمة الخرطوم حيث يتركز الصراع على السلطة بين الطرفين الذي اندلع في 15 نيسان أو من دارفور حيث تصاعدت أعمال عـنف عرقية.

وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إن السودان قد يسقط في حرب أهلية مع فشل جهود الوساطة الإقليمية والدولية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتس متحدثا في بلجيكا "هذه الحرب لن تنتهي قريبا"، مضيفا أن اتفاقيات وقف إطلاق النار العديدة تعرضت للانتهاك و"استخدمتها الأطراف بشكل أساسي لإعادة تموضعها".

وأدى القتال إلى تدمير مناطق واسعة في العاصمة، وتعرض المدنيون لجرائم نهب وحالات انقطاع للتيار الكهربائي ونقص الغذاء والماء وانهيار الخدمات الصحية.