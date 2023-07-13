كندا تتعهد بتقديم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس الأربعاء، عن حزمة تمويل جديدة لأوكرانيا بقيمة 410.2 مليون دولار أمريكي.

وتعهد ترودو، خلال قمة الناتو في فيلنيوس، بتقديم حزمة تمويل جديدة بقيمة 541 مليون دولار كندي (أي ما يعادل نحو 410.2 مليون دولار أمريكي) لدعم أوكرانيا وتعزيز الأمن عبر الأطلسي، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الكندية، أن الحكومة أمرت بمصادرة طائرة النقل الروسية، من طراز "أن-124 روسلان"، التي تحتجزها أوتاوا.

وجاء في بيان صحفي أصدرته الخارجية الكندية: "أمرت الحكومة الكندية بمصادرة طائرة النقل الروسية الموجودة الآن في مطار تورنتو... وبعد مصادرة الأصل ستتصرف حكومة كندا فيه وفقًا للقانون الفيدرالي".

ووفقا للوزارة فإنه "في حالة مصادرة الطائرة، تنوي كندا العمل مع كييف بشأن نقلها إلى أوكرانيا، من أجل تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو استعادة السلم والأمن الدوليين أو إعادة الإعمار"، على حد وصفها.

ويذكر أنه تم منع مغادرة طائرة "فولغا دنيبر"، التي نقلت مجموعة من اختبارات فيروس كورونا من الصين في 27 شباط 2022، من مغادرة كندا التي أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران الروسي في نفس اليوم.