ذهبيتان وفضيتان وبرونزية لملاكمينا بالدورة العربية

ضاف ملاكمونا خمس ميداليات إلى رصيدنا في الدورة العربية للألعاب الرياضية التي تستضيفها الجزائر في ختام منافسات الملاكمة قبل قليل، فحقق الذهب أحمد غصون بوزن 75 كغ وأضاف علاء الدين غصون ذهبية ثانية بوزن 92 كغ ونال ملاكمنا حسين المصري فضية وزن 51 كغ كما نال أحمد مليس فضية وزن +92 كغ وحقق ورد علي برونزية وزن 48 كغ.

ومن المتوقع أن نحقق المزيد من الميداليات من خلال مشاركة الرباع الأولمبي معن أسعد بوزن +100 كغ في المنافسات التي ستقام يوم الجمعة، كما يلعب منتخبنا الأولمبي الكروي مع منتخب شباب السعودية على لقب الدورة مساء الجمعة القادم.

وتراجع ترتيبنا إلى السادس وبلغت حصيلة الميداليات 47 ميدالية منها 12 ذهبية و13 فضية و22 برونزية.

الوطن أون لاين