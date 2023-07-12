كشف ملابسات جريمة قتل المغدور حسن بريف اللاذقية وتوقيف القاتل

أخبر فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بوقوع جريمة قتل ضمن معمل في قرية (ستمرخو) بريف اللاذقية بحق المغدور (حسن . ط) مواليد 1989.

على الفور توجهت دورية من الفرع إلى مكان وقوع الجـ.ريمة وشوهدت جثة المغدور مصـ.ابة بعدة طعنات بأداة حادة، وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي وتبين أن سبب الوفـ.اة يعود إلى توقف القلب والتنفس بسبب الطعـ.ن، وبعد جمع المعلومات تمكن الفرع من تحديد هوية القاتل وإلقاء القبض عليه وهو المدعو (علي . م) مواليد 1990.

وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قـ.تل المغدور ليلاً أثناء تواجده معه ضمن المعمل وطعـ.نه عدة طعـ.نات بواسطة سكين مطبخ حتى فارق الحياة، وأنه أصـب نفسه بإحدى الطعنات ثم قام بسرقة جهازه الخليوي ومفاتيح خاصة بالمعمل وتبديل ملابسه الملوثة بـ.دم المغدور، وذلك بطلب من زوجته المدعوة (غصون . ع) مواليد 1987 التي أرادت التخلص من زوجها، والتي تم إلقاء القبض عليها واعترفت بما نسب إليها.

تم التحرز على ملابسه الملوثة بالـ.دم واسترداد الجهاز الخليوي والمفاتيح،وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.