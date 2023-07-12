لهذا السبب سيتم سجن المذيعة اللبنانية ديما صادق

أمرت محكمة لبنانية بحبس الإعلامية ديما صادق لمدة سنة على خلفية دعوى قدح وذم مقدّمة بحقها من رئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل.

الوكيل القانوني لباسيل، ماجد بويز، وفي تغريدة على “تويتر”، أكد صدور قرار قضائي بحق صادق، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية.

وبحسب بويز، فإن القرار “يحبس صادق سنة ويجردها من بعض حقوقها المدنية، ويلزمها بمئة وعشرة ملايين كعطل وضرر لصالح التيار الوطني الحر”.

بدورها، نشرت صادق فيديو عبر حسابها على “تويتر”، تحدثت خلاله عن القرار القضائي، واعتبرته “سابقة”، ولفتت إلى أن الدعوى تقدم بها باسيل على خلفية تغريدة وصفت فيها ممارسات مرافقي النائب السابق زياد أسود بأنها “عنصرية”.

وأعلنت صادق نيتها الطعن في الحكم.