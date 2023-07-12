وزير السياحة: الرحلات تلبي الطلب المتزايد … أولى رحلات السورية للطيران تصل إلى مطار النجف

أعلنت المؤسسة السورية للطيران عن استئناف رحلاتها من مطار دمشق إلى مطار النجف في العراق بمعدل رحلتين أسبوعياً.

وزير السياحة رامي مرتيني أكد أهمية استئناف الرحلات إلى مطار النجف، منوهاً بأن تشغيل هذه الرحلات سيلبي الطلب المتزايد خاصة خلال فترة المواسم التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد المسافرين.

وأضاف مرتيني: ننتظر حالياً تشغيل خطوط جديدة إلى مقاصد عدة منها الرياض وجدة في المملكة العربية السعودية، بما يسهم في زيادة القدوم السياحي، وزيادة إيرادات القطاع السياحي من القطع الأجنبي.

بدوره المدير التجاري في المؤسسة السورية للطيران سامر كوسا أكد لـ«الوطن» وصول أول رحلة للخطوط الجوية العربية السورية إلى مطار النجف في العراق، صباح أمس وعلى متنها 145 راكباً، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاثة أعوام.

كوسا أوضح أن عودة هذه الرحلات يأتي في ضوء الطلب المتزايد على هذا المقطع للكثير من المسافرين بين العراق وسورية، وبعد ملاحظة زيادة حجوزات المسافرين من البلدين ذهاباً وإياباً تم إعادة التشغيل بمعدل رحلتين أسبوعياً، يومي الثلاثاء والجمعة.

وقال كوسا: إن تشغيل الرحلات يخفف من العبء على المسافرين براً، ويسهل عملية وصول المغتربين السوريين إلى بلدهم الأم سورية، بالإضافة لتخفيف الجهد عن المسافرين العراقيين الذين يرغبون زيارة سورية للاصطياف والسياحة بمختلف أنواعها التي غالباً ما كانت تتم براً.

ولفت المدير التجاري إلى أنه إضافة إلى النجف يتم تسيير رحلتين أسبوعياً إلى العاصمة بغداد.

الوطن