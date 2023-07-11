وزارة الإعلام : عذر أقبح من ذنب

بعد الضجة التي أحدثتها استضافة الكاتب المصري “يوسف زيدان” على قناة “الإخبارية السورية”بسبب الاتهامات الموجهة له بالدعوة للتطبيع مع الاحتلال.

أصدرت وزارة الاعلام بياناً جاء فيه:

بناءً على ما توصلت إليه اللجنة الفنية المشكلة بقرار من السيد وزير الإعلام للتدقيق في المعلومات المثارة حول استضافة قناة الإخبارية لشخصية مشبوهة بفكرها وآرائها حيال العلاقات مع كيان العدو الإسرائيلي ومشاركتها عبر السكايب في برنامج ” جذور ” يوم السبت 25/6/2023.

فقد تبين أن هناك خللاً واضحاً في التنسيق بين فريق عمل البرنامج وإدارة القناة وإهمال في البحث والتدقيق في شخصيات الضيوف وحيثياتهم.

وعليه فقد اتخذت الوزارة العقوبات المسلكية المقترحة من قبل اللجنة المشكلة، وتقدم وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اعتذارها للمشاهدين عن هذا التقصير والعمل على عدم تكراره مستقبلاً.

وتؤكد الوزارة التزام الإعلام السوري بالثوابت والمبادئ الوطنية فكراً وسلوكاً تجاه كيان العدو الإسرائيلي.