المركزي يرفع سعر صرف الليرة أمام الدولار

لليوم الثاني على التوالي، وللمرة الرابعة خلال أسبوع، رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 9000 ليرة للدولار الواحد.

وقد أعلن المركزي، في نشرة الحوالات و الصرافة الصادرة اليوم الثلاثاء 11-7-2023، رفع سعر صرف الدولار بمقدار 200 ليرة، كما تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 9918.90 ليرة سورية لليورو الواحد.

وذكر المركزي، أن هذه النشرة، تصدر بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد أمس سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8800 ليرة للدولار، و 9638.64 ليرة سورية لليورو.

كما حدد في الـ 6 من الشهر الجاري سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8500 ليرة للدولار، و 9216.98 ليرة سورية لليورو.

وفي 5 تموز الجاري، رفع المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة إلى 8400 ليرة للدولار، و9135.84 ليرة سورية لليورو.

ويتسبب رفع سعر الصرف في كل مرة بارتفاع كبير بالأسعار في الأسواق، حيث يكون هذا الرفع حجة للتجار لرفع أسعارهم كل يوم، غير آبهين بحال المواطن الذي بات لاحول له ولا قوة!!