تزفيت 640 طن إسفلت في شوارع العاصمة خلال أسبوع

وجه محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي بضرورة إجراء أعمال الردم وفق الأصول الفنية اللازمة الأمر الذي استدعى التريث بالتنفيذ ريثما يتم تزويد دوائر الخدمات بمادة الإسفلت.

وأكد مستشار المحافظ – المدير السابق للصيانة في دمشق جمال إبراهيم أنه خلال عام 2021 لم ينفذ أي عقد من مديرية الصيانة، ما خلق تراكمات كبيرة خلال الفترة السابقة دفعت ثمنها حالياً المديرية بوجود تأخر بالتنفيذ.

وبين إبراهيم خلال جلسة محافظة دمشق أنه تم تنفيذ 640 طن إسفلت خلال الأسبوع الماضي وهو رقم كبير جداً ما يشكل عبئاً على المجبول الإسفلتي، مؤكداً وجود عقد لصيانة المجابل يتم العمل عليه خلال الفترة القادمة، علماً أنه يتم تنفيذ عقد الشوارع الرئيسية بخطة عام 2023 من قبل ورشات مديرية الصيانة ومنها شارع حلب وساحة السبع بحرات، أما الشوارع الفرعية والمواقع الصعبة تمت إحالتها لمديرية الإشراف لتنفيذها من الكميات المتوافرة لديهم من العقود السابقة.

وقال: تم تسليم عدة مواقع في المزة وحي الورود، كما تم إجراء أعمال قشط للقميص الإسفلتي في المزة عند المواساة والمزة أوتوستراد وصولاً إلى المزة 86، وفي ركن الدين تم تنفيذ 60 بالمئة من العقد المبرم سابقاً، مؤكداً أنه سيتم في منطقة كفرسوسة البدء بتزفيت الطريق بعد أن تمت معالجة مشكلة الصرف الصحي.

من جانبه مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق بشار عبيدة أكد أن الاستعجال بالإجابة على الشكاوى واجب المديرية لكن ليس على حساب الدقة، علماً أنه ترد شكاوى على مخالفات عمرها أكثر من 10 سنوات ما يتطلب دراسة أكثر للموضوع.

وبين عبيدة أن لجنة ترابط الإنشاءات هي من تحدد فيما إذا كان البناء آيلاً للسقوط أم لا، ذاكراً أن الطاقة الشمسية لها شروط للحصول على الموافقة اللازمة سواء على ملكية خاصة أو عامة.

هذا وطالب أعضاء في مجلس محافظة دمشق بضرورة إعادة ملف التوظيف في الدولة إلى الوزارات المعنية على اعتبار أن كل وزارة أدرى باحتياجاتها من الموظفين، مقترحين رفع توصية لتمديد سن التقاعد إلى 65 عاماً بالنسبة للفئتين الرابعة والخامسة وخاصة لعمال المحافظة المهنيين.

كما ركزت المداخلات على ترميم الحفر وفق الأصول الفنية في الشوارع وضرورة الترحيل المستمر للنفايات من الأسواق الشعبية والكشف الفوري عن جدران سوق الحميدية الأثري ومعالجتهاـ وتعزيل الريغارات، وصيانة حجر اللبون، ومكافحة ظاهر التسول، ومكافحة الإشغالات ووضع دوريات ثابتة في الأسواق وقيام دوائر الخدمات بدوريات مساءلة ولاسيما على المطاعم والمقاهي، وتنفيذ عقود التزفيت خلال فترة الصيف، وضرورة صيانة المجبل الإسفلتي المتوقف عن العمل منذ سنتين.

وفي رده على مداخلات الأعضاء قال مدير التنظيم والتخطيط العمراني حسن الطرابلسي: إن تنظيم منطقة جنوب الميدان داخلة بالتنظيم، علماً أن الدراسة التنظيمية صدر فيها مرسوم عام 1968، مؤكداً العمل حالياً ضمن لجان مشكلة على حلّ الخلافات ليصار إلى تأمين السكن البديل.

وبحسب مدير مشروع المرسوم 66 رياض دياب فإن اللجان قامت بحلّ الخلافات وتثبيت الملكيات، ذاكراً أنه بإمكان القاطنين ممن من لم يتم تثبيت ملكيته في باسيليا سيتي باللجوء إلى القضاء العادي، مشيراً إلى وجود 3600 دعوة قضائية مرفوعة لتثبيت الملكية.

هذا ولفت رئيس قسم شرطة محافظة دمشق العميد عبد الرزاق عبود أنه تم توقيف 140 متسولاً قبل عيد الأضحى، لافتاً إلى وجود دوريات مسائية تتابع موضوع إشغالات الأرصفة وإزالتها، بحيث تم تنظيم 1200 ضبط مخالفة بين مصادرات وإشغالات.

الوطن

