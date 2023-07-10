تشمل معاملة تثبيت حجز جواز السفر.. تعديل أجور خدمات المعاملات الإلكترونية في سوريا

أثار قرار السورية للاتصالات الصادر بالأمس حول تحديث أجور كافة الخدمات المتاحة عبر منظومة المعاملات الإلكترونية و”مراكز خدمة المواطن”، موجة تساؤلات عن الخدمات المقصودة والأجور الجديدة.

وهنا أوضح مصدر في السورية للاتصالات أن تحديث الأجور على منظومة المعاملات الإلكترونية يشمل فقط أجور بدل الخدمة.

وبين المصدر أن التحديث الأخير لأجور الخدمات والوثائق التي تصدر من “مراكز خدمة المواطن” يشمل قيمة البدل التي يتم تسديدها من قبل الشخص، جراء حصوله على هذه الخدمات بزيادة طفيفة تتراوح قيمتها من 400 – 700 ليرة سورية فقط.

وبما يخص جواز السفر أوضح المصدر أنه تمت زيادة أجور معاملة تثبيت الحجز من 1200 ليرة إلى 6700 ليرة لجواز السفر العادي والفوري.

يشار إلى أن السورية للاتصالات وفي إعلانها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أشارت إلى أنه سيتم تطبيق تعديل أجور الخدمات، اعتباراً من 10 تموز الجاري.

وتتيح “مراكز خدمة المواطن” تقديم الخدمات إلكترونياً والحصول على الأوراق المطلوبة بشكل أسلس بغض النظر عن مكان وجود مقدم الطلب، واستلام المعاملة بعد ذلك من مركز الخدمة أو عبر البريد، ما يخفف من الازدحام.