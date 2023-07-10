محكمة أمريكية تطالب الحكومة السورية بـ 1.1 مليار دولار كتعويضات!

قال موقع Triangle Business Journal إن قاضياً فيدرالياً أمر مؤخراً “الحكومة السورية” بدفع أكثر من مليار دولار لضحايا هجمات إرهابية بما في ذلك 150 مليون دولار لعائلة السفير الأمريكي السابق جيم كاين، لكن من المرجح أن يكون العائد الفعلي الذي يمكن تحصيله أقل من ذلك بكثير.

وبحسب الموقع، رفعت كاميرون ابنة جيم كين، دعوى ضد “الحكومة السورية”، متهمة إياها برعاية الإرهاب بعد مقتل زوجها ألكسندر بينكزوفسكي في هجوم مطار بروكسل في عام 2016، وكذلك فعل آخرون.

وحصلت عائلة كاين، الذي عمل والدها سفيراً في الدنمارك في عهد الرئيس جورج دبليو بوش على 150 مليون دولار، من 1.1 مليار دولار، و تم تخصيص 900 مليون دولار لست عائلات.

لكن سكوت أندرسون، زميل في معهد بروكينغز، قال إنه “من غير المحتمل جداً” أن يحصل المدعون على ما يستحقونه، حيث ستتم إضافة أسمائهم إلى قائمة طويلة من المطالبين الذين يحق لهم الحصول على جزء من صندوق الضحايا الوطني”.

وأضاف أن هناك سيناريوهات أخرى يمكن أن تؤدي إلى اتفاقية تسوية تفاوضية مع الولايات المتحدة “بأرقام أقل بكثير من الأحكام الصادرة”.

وكانت المحكمة الجزئية الأمريكية في رالي حكمت قبل أيام بدفع الحكومة السورية تعويضات بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار بعد أن اتهم مدعون الحكومة السورية بالمسؤولية عن هجمات إرها. بية وقعت في إسطنبول وباريس وبروكسل والقدس.

وقال القاضي تيرينس بويل حينها إنه “عندما تختار دولة مثل سوريا استخدام الإر. هاب كأداة سياسية تخسر الدولة حصانتها السيادية وتستحق إدانة كاملة مضيفاً أن “الأعمال البربرية مثل تلك ما حدث في هذا القضية ليس لها مكان في المجتمع المتحضر وتمثل فساداً أخلاقياً لا يعرف حدوداً”.

وكالات