أنباء عن انطلاق شركة سيريافون للاتصالات في إدلب بمزود صيني

بدأت شركة اتصالات تحمل اسم “سيريافون” عملها رسمياً في الشمال السوري لتكون أول شركة اتصالات سورية تنشر تغطيتها في المنطقة كاملةً منذ بداية الحرب.

وقالت وسائل إعلام محلية بينها صفحة “راديو فريش” أن شركة “سيريافون” الأولى من نوعها في الشمال السوري. بدأت العمل في “إدلب” وريفها برسائل قصيرة ومكالمات هاتفية وسرعة انترنت من الجيل الخامس.

وتعرّف الشركة عن نفسها عبر موقعها على الانترنت بأنها الشركة الرائدة في مجال الاتصالات الخليوية والانترنت في الشمال السوري. وتقدّم خدمات مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية الداخلية. والرسائل النصية وخدمات الانترنت ودفع وتحويل الأموال.

الحديث عن إطلاق الشركة يعود لأشهر مضت حين تداولت أوساط ووسائل إعلام محلية معلومات عن قرب انطلاقها وتبعيتها لـ”حكومة الإنقاذ” المنبثقة عن “جبهة النصرة” التي يسيطر مسلحوها على المحافظة.

وأفادت شبكة “شام” المحلية قبل أشهر. أن الشركة ستعمل عبر مزود خدمات ومشغل صيني. مشيرة إلى أن الجهات التي تديرها غير معروفة بشكل مباشر وواضح. ونقلت عن مصادر لم تسمّها تأكيدها تبعية الشركة لـ”جبهة النصرة” في محاولة لاحتكار قطاع الاتصالات وفق حديثها.

ويعتمد أهالي مناطق الشمال السوري عموماً على الشبكات التركية مثل “توركسيل” و”فودافون” و”آفيا” للحصول على خدمات الاتصالات. بعد أن تمددت هذه الشبكات نحو مناطق الداخل السوري. مع الإشارة إلى وجود محاولات لشركات أخرى أن تعمل في المنطقة مثل “إيلوكس” و”سوريانا” لكن نطاقها بقي محدوداً.



سناك سوري