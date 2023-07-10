وفد اقتصادي سوري كبير الى سلطنة عمان

يتوجه الى العاصمة العمانية مسقط وفد اقتصادي كبير يترأسه الدكتور سامر خليل وزير الاقتصاد و يضم الوفد نائب رئيس هيئة تخطيط الدولة و نائب حاكم مصرف سورية المركزي و رئيس هيئة الاستثمار و عدد من الفنيين من عدة وزارات . وذلك لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين البلدين .

كما يضم الوفد مجموعة كبيرة من رجال الاعمال على رأسهم رئيس مجلس الأعمال السوري – العماني وسيم قطان حيث يضم الوفد أعضاء في المجلس و رجال أعمال يمثلون قطاع الأعمال في سورية .

وقال رجل الأعمال وسيم قطان أنه تم التحضير بشكل جيد لمنتدى الأعمال السوري العماني و يذهب رجال الأعمال السوريين بمقترحات و أفكار واضحة و ناضجة لتحسين العمل الاقتصادي في القطاع الخاص بين البلدين و أضاف قطان أن الطموحات متوفرة بين الجانبين لانجاح المنتدى .و ستكون هناك لقاءات لعرض أفكار لمشاريع تجارية و استثمارية .

