بن غفير يهاجم بايدن: لسنا جزءاً من بلدك

فتح وزير "الأمن القومي" في دولة الاحتـلال الإسـرائيلي إيتمار بن غفير، نيران التصعيد الكلامي بوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن معتبراً أن على الأخير إدراك أن "إسـرائيل ليست جزءاً من الولايات المتحدة الأمريكية".

ونقلت القناة 14 العبرية قول بن غفير في تغريدة له عبر تويتر، "على الرئيس بايدن أن يدرك أن "إسـرائيل" ليست نجمة على العلم الأمريكي، وإذا كان يعتقد أن توزيع الأسلحة على المستوطنين تطـرف فأنا أدعوه لزيارة القدس والخليل".

وقال بن غفير، أدعو بايدن لزيارة القدس والخليل ليرى أن التطـ.ـرف الذي يتحدث عنه دافعه حب "إ عنـرائيل".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، ذكر في وقت سابق أمس الأحد، إن وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، "الذين يريدون استيطاناً في كل مكان هم جزء من المشكلة".

وشنّ بايدن هجوماً غير معهود على نتنياهو وقال إن "حكومة الأخير تضم أعضاء في المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) هم الأكثر تطرفاً الذين رأيتهم في حياتي، وأعود بالزمن إلى غولدا مئير.. بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير جزء من مشكلة الضفة الغربية المحتلة".

وأكد بايدن في تصريحاته لشبكة " سي إن إن" أنه لا يزال يؤمن بأن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

ورداَ على سؤال بشأن دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، قال بايدن إنه "ستتم دعوة الرئيس الإسـ.ـرائيلي إسحاق هرتسوغ قريباً".