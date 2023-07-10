لقاء روسي - خليجي رفيع في موسكو

تستعد روسيا اليوم الاثنين، لاحتضان الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وموسكو، حيث يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومجموعة من نظرائه في دول الخليج.

وبحسب ما نقل عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، فإن الاجتماع "يسعى لتعزيز العلاقات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية".

ووصف البديوي العلاقات الخليجية الروسية بـ"المتميزة"، مشيراً إلى أنه "منذ توقيع مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي في تشرين الثاني عام 2011، فإن الجانبين عملا على بناء علاقات قوية ووثيقة على كافة الأصعدة والمجالات.

ومن المتوقع أن يتصدر الملف الأوكراني المباحثات الروسية - الخليجية، حيث سيطلع لافروف نظراءه على مسار العملية العسكرية الروسية، والعوامل التي تسهم بتصعيد النزاع ، بحسب ما قالت وسائل إعلام روسية.

وفي هذا السياق، من الممكن أن يبدي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً بلعب دور الوسيط في التسوية السياسية والدبلوماسية، خصوصاً مع الوساطات الإيجابية التي قامت بها السعودية والإمارات في السابق.

من جهة أخرى، من المرجح أن يناقش الاجتماع في موسكو أيضاً السبل المُمكنة لدفع عملية التسوية السورية بعد عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية والجنوح نحو تطبيع العلاقات بين دمشق وعواصم عربية خليجية.

ويرجح أيضا أن يعرّج الوزراء على قضايا فلسطين وليبيا واليمن، كما سيحتل مسار التعاون التجاري والاقتصادي مكانة خاصة على جدول أعمال المفاوضات، بحسب الإعلام الروسي