طعنه وضربه بالمطرقة ووضع جثته في محل لتنجيد السيارات

كشف ملابسات جريمة مقـ.تل الشخص الذي عثر على جثته ضمن محله المعد لتنجيد السيارات في محلة الراموسة بحلب وتوقيف القاتل

من خلال المتابعة وتقصي المعلومات وجمع الأدلة التي قام بها فرع الأمن الجنائي في حلب بحادثة العثور على جـ.ثة رجل في العقد السادس من العمر مقـ.تولاَ ضمن منزله في محلة الراموسة، تمكن الفرع المذكور من معرفة ملابسات الجريمة وهوية القاتل، وبنصب الكمين اللازم تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 2023/6/26.

وبالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بإقدامه على طعـ.ن صاحب المحل بواسطة مفك براغي وضـ.ربه بالمطـ.رقة على رأسه عدة ضـ.ربات ما أدى إلى وفـ.اته وذلك لوجود خلافات شخصية بينهما ، ثم قام بسرقة الجهاز الخليوي العائد للمغدور وإخفاء الأدوات التي استخدمها بجـ.ريمة القـ.تل في مكان آخر.

وبدلالة المقبوض عليه تم العثور على أدوات الجـ.ريمة واسترداد الجهاز الخليوي المسروق.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.