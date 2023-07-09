إلغاء اعتماد قناة وإذاعة "BBC" البريطانية في سورية

ألغت وزارة الإعلام اعتماد قناة وإذاعة "BBC" البريطانية على أراضيها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن قناة "BBC" عمدت منذ بداية الحرب الإرها بية على سوريا من وقت لآخر، على تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري.

وبحسب البيان، فإنه رغم تنبيه القناة أكثر من مرة، إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة، بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية ومعادية لسورية.

وأضاف البيان: "نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية، وإصرارها على تقديم تقارير مسيئة ومضللة للرأي العام، قررت وزارة الإعلام إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة في سوريا، إضافة الى إلغاء اعتماد مراسل إذاعة (BBC).